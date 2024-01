Deutscher Bundespräsident fordert Bündnis aller Demokraten

Steinmeier begrüßt Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Kundgebungen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus als Zeichen der Stärke gewertet. Die Demonstranten seien ganz unterschiedliche Menschen, hätten aber eines gemeinsam, erklärte Steinmeier in einer am Sonntag verbreiteten Videobotschaft. "Sie stehen jetzt auf gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus", sagte Steinmeier. "Diese Menschen machen uns allen Mut."

Steinmeier rief zu einem Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten auf. Die Zukunft der Demokratie hänge nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Demokratie verteidigten. "Zeigen wir, dass wir gemeinsam stärker sind", erklärte das Staatsoberhaupt.