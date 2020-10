Jetzt hat es auch den deutschen Gesundheitsminister (CDU) erwischt. Jens Spahn wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Berliner Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Der 40-Jährige habe sich in häusliche Isolierung begeben, hieß es laut Medienberichten weiter. Bisher leide er an "Erkältungssymptomen".



Mehr Infos in Kürze...