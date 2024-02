Deutscher Urlauber in Südafrika zu Tode gefoltert

Seine Freundlichkeit gegenüber einem Anhalter wurde einem deutschen Touristen zum Verhängnis.

Ein deutscher Tourist (74) wurde in Südafrika am Wochenende Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Wie die Polizei mitteilte, war der Urlauber am Samstagmorgen aus dem benachbarten Botsuana in der südafrikanischen Region Waterberg angekommen. Auf seinem Weg hatte er einem Anhalter eine Mitfahrgelegenheit angeboten, und bat diesen, ihm bei der Suche nach einer Unterkunft zu helfen.

Während eines Zwischenstopps in einem Alkoholladen benachrichtigte der Anhalter seine Freunde. Als sie am Wohnsitz des Anhalters ankamen, griffen die drei Männer im Alter von 22 bis 39 Jahren den Deutschen an, fesselten ihn und misshandelten ihn, um die Geheimzahl seiner Bankkarte herauszufinden.

Das Auto des Deutschen wurde von der Polizei sichergestellt © Police ×

Sie nahmen eine unbekannte Menge Bargeld und Wertgegenstände von ihrem Opfer an sich, so die Anklagevertretung. Die Männer fuhren dann mit dem Fahrzeug ihres Opfers ins Buschland und ließen den Mann dort im Unterholz zurück. Das Fahrzeug, dessen Nummernschilder entfernt worden waren, fiel am Samstagabend einer Polizeipatrouille auf, ebenso wie das blutige T-Shirt des 36-jährigen Anhalters. Die Leiche des deutschen Touristen wurde in einem nahe gelegenen Gebüsch gefunden. Später wurden die beiden mutmaßlichen Komplizen des 36-jährigen Anhalters gefunden, bei denen auch Gegenstände des Opfers entdeckt wurden.