Deutschland: Lockdown light für alle ab 28. Dezember

Beschluss-Entwurf: ''Ab dem 28. Dezember 2021 private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal 10 Personen erlaubt.''

Deutschland. Bund und Länder kommen am Dienstag kurzfristig zu einem neuen Corona-Gipfel zusammen, um Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante zu beraten. Bereits im Vorfeld wurden Details aus der ersten Beschlussvorlage bekannt. Demnach soll es in Deutschland ab dem 28. Dezember 2021 einen Lockdown light geben.

Wie die "Bild" aus der ersten Beschlussvorlage zitiert, seien die weiteren "Beschränkungen der Kontakte auch für Geimpfte und Genese nötig", um die neue Welle mit der Omikron-Variante zu bremsen. Silvesterfeiern mit einer großen Personenanzahl seien "nicht zu verantworten". "Daher sind ab dem 28. Dezember 2021 private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal 10 Personen erlaubt", zitiert "Bild"

Diese Regel gelte "für private Treffen innen wie im Außenbereich". Ausnahmen gelten für Kinder unter 14 Jahren.

Clubs und Diskotheken schließen

Im Entwurf heißt es weiter: "Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, gelten die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen: Das Treffen ist also auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt." Clubs und Diskotheken in Innenräumen werden ebenfalls ab dem 28. Dezember geschlossen.

Bei den neuen Regeln soll es sich um "bundesweit einheitliche Mindeststandards" handeln. Im Jänner sollen Bund und Länder wieder zusammenkommen.