ZDF-Satiriker Böhmermann warnt vor AfD

ZDF-Satiriker Jan Böhmermann veröffentlichte nach der AfD-Wahlempfehlung von Tech-Milliardär Elon Musk eine Gegenrede auf der Website der "New York Times".

"Guten Tag aus Deutschland, dem Land, das laut Elon Musk gerettet werden muss", startet Böhmermann seinen Video-Beitrag für die Online-Seite der "New York Times". In dem satirisch angelegten Clip erläutert Böhmermann auf Englisch die Nazi-Vergangenheit Deutschlands. Schließlich leitet er über zur AfD, die, so Böhmermann, bei der Bundestagswahl am Sonntag rund jede fünfte Stimme holen könnte.

In dem Video wurde auch ein Ausschnitt aus einer Rede von Björn Höcke - er ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag - eingespielt. Höcke erklärt darin, dass es eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur brauche.

Grade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl: das Opinion-Stück für die @nytimes.com über das Erstarken der Rechtsextremen, effektives "truth twisting" und die deutsche Geschichtsvergessenheit.

www.nytimes.com/2025/02/20/o...



[image or embed] — Jan Böhmermann ???? (@janboehm.bsky.social) 20. Februar 2025 um 12:00

"The Kacke ist am Dampfen"

Zum Ende des Videos meint Böhmermann: "Die AfD ist nicht die neue Nazi-Partei. Sie will nur, dass Deutschland wieder großartig wird." Hierfür adaptiert der Komiker den Wahlslogan von US-Präsident Donald Trump: "They just want Germany to be great again. And that’s why now, in Germany the Kacke ist am Dampfen."

US-Milliardär Musk hatte vor wenigen Wochen in einem Kommentar für eine deutsche Zeitung erklärt, nur die AfD könne Deutschland retten.