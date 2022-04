Deutschland schafft Isolation bei Corona-Infektion ab

Ab dem 1. Mai müssen Corona-Infizierte nicht mehr in Quarantäne.

Deutschland. Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte am Montag bei einer Pressekonferenz an, dass Corona-Infizierte ab 1. Mai nicht mehr in Isolation begeben müssen. Die Quarantäne sei nur noch freiwillig.

Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab diesem Termin auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Dann gäbe es nur noch "die dringende Empfehlung", sich im Fall einer Infektion in Selbstisolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten. Ausnahmen gibt es allerdings für medizinisches Personal.

Für infizierte Beschäftigte im medizinischen Bereich sollen die bisherigen Quarantäne- und Isolationsregeln weiterhin gelten. Das heißt, dass sie sich nach fünf Tagen Isolation freitesten können.

Die Regelung müsse von den Ländern umgesetzt werden.