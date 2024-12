Kein Wasser am Silvesterabend in Berlin

In Berlin sind am Silvesterabend wegen eines Wasserrohrbruchs die Bewohner mehrerer Bezirke von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen.

In mehreren Ortsteilen mit insgesamt hunderttausenden Einwohnern kam am Silvesterabend zumindest zeitweise kein Wasser aus den Hähnen. Laut Berliner Feuerwehr und Berliner Wasserbetriebe war ein größerer Bruch an einer Wasserleitung im Ortsteil Wedding für den Ausfall verantwortlich, der offenbar "große Teile von Berlin" betreffe.

Die Feuerwehr schrieb, sie sei mit zwei Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Auch die Wasserbetriebe erklärten, ihr Techniker seien im Einsatz, um den Wasserfluss aus der defekten Leitung zu stoppen und so den Wasserdruck langsam wieder aufbauen zu lassen.

Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf die Berliner Feuerwehr schrieb, war nach deren Angaben der Brandschutz in der Silvesternacht zunächst nicht gefährdet, da die Tanks der Löschfahrzeuge mit Wasser gefüllt seien.