Fabian
© APA/dpa/Bernd Wüstneck

Bub ermordet

Knalleffekt im Mordfall Fabian (8)

06.11.25, 08:58
Teilen

Der achtjährige Bub wurde grausam ermordet. 

Knalleffekt im Todesfall Fabian (8): Nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ am Mittwochabend verfolgen die Ermittler eine neue Spur. Wie die BILD berichtet, durchsucht die Polizei derzeit verschiedene Objekte in Reimershagen.

Dabei soll auch das Haus der Ex-Freundin des Vaters durchsucht werden. Sie war es, die die Leiche des Buben aus Güstrow fand. Rund 120 Einsatzkräfte, unter anderem von LKA, Bundes- und Bereitschaftspolizei, sind vor Ort. Nähere Details hat die Polizei bisher nicht mitgeteilt. 

Wie die BILD berichtet, könnte ein Feuer-Foto eine neue Spur sein. Zeugen schickten den Ermittlern ein Bild, auf dem der Tümpel bei Klein Upahl zu sehen ist, wo auch Fabians Leiche gefunden wurde.

Fabian
© Polizei Rostock

Auf dem Foto ist auch ein Feuer zu erkennen – womöglich wurde der Leichnam verbrannt.

