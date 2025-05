Messer-Attacke auf 11-Jährigen in Berliner Schule

In einer Grundschule im Berliner Stadtteil Spandau kam es am Mittag zu einer schweren Messerattacke auf einen 11-jährigen Buben.

Laut Polizeiangaben wurde das Kind schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo es sich einer Notoperation unterziehen musste.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Grundschule am Weinmeisterhorn (Anm.: Die Grundschule in Berlin dauert in der Regel 6 Jahre). Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, der Verdacht auf eine Straftat steht im Raum, berichtet "Bild". Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Zahlreiche Eltern erschienen besorgt an der Schule, um ihre Kinder abzuholen. Seelsorger stehen zur Betreuung von Schülern, Eltern und Lehrkräften bereit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.