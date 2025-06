Messerstecherin war kurz vor Angriff noch in Gewahrsam

Am Samstag attackierte eine 30-jährige Frau an der Theresienwiese in München mehrere Passanten mit einem Messer. Die Polizei erschoss die Angreiferin.

Die Frau war bereits zuvor auffällig: Am Nachmittag hatte sie in einem Lebensmittelgeschäft randaliert, wurde gefesselt und aufs Revier gebracht. Etwa 30 Minuten nach ihrer Entlassung verübte sie die Messerattacken. Dabei wurden ein 56-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau leicht verletzt. Messer-Angreiferin von Polizei erschossen Die Täterin, eine bulgarische Staatsbürgerin, wurde von der Polizei niedergeschossen, notoperiert und erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Ob ein persönlicher Bezug zu den Opfern bestand, ist laut Polizei eher unwahrscheinlich. Die Tatorte lagen laut "Focus" in der Westendstraße und an der Schwanthalerhöhe. Polizei erschießt Angreiferin nach Messer-Attacke Gegen die Frau liefen bereits Ermittlungen wegen früherer Vorfälle. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Kriseninterventionsteam wurde eingesetzt. "Ich bin der Münchner Polizei für das rasche Einschreiten und Stoppen der Messerstecherin sehr dankbar. Ihr Tod ist bedauerlich, war aber wohl leider unvermeidlich", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gegenüber "Bild".