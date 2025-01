Die Geheim-Botschaften hinter Melania Trumps Outfit

Melania Trump, die neue First Lady der USA, zog bei der Amtseinführung ihres Mannes, Präsident Donald Trump, am Montag in Washington alle Blicke auf sich.

Ihr auffälliges Outfit, bestehend aus einem breitkrempigen Hut und einem dunkelblauen, zweireihigen Wollmantel mit passendem Bleistiftrock, sorgte für zahlreiche Interpretationen. Der Hut verdeckte ihre Augen und warf einen Schatten über ihr Gesicht, wodurch Fotografen gezwungen waren, sich zu bücken, um ihren Blick einzufangen. Kritiker in den sozialen Netzwerken verglichen ihren Look mit dem eines Gangsters aus den 1920er-Jahren und bezeichneten ihn als "Beerdigungs-Chic".

Im Gegensatz zu ihrem Auftritt bei der ersten Amtseinführung 2017, bei der sie ein pudrig-blaues Kaschmirkostüm trug und an Jackie Kennedy erinnerte, wirkte ihr aktuelles Erscheinungsbild strenger und fast maskulin. US-Medien beschrieben ihren Stil als "militärisch-inspiriert" mit einer "leicht kämpferischen Note". Ihr Hutmacher, Eric Javits aus Miami, interpretierte den Hut als Ausdruck eines "Wendepunkts zu konservativeren Werten".

© APA/AFP/CHIP SOMODEVILLA ×

Zustimmung zur "America First"-Politik

Bemerkenswert ist auch, dass Melania Trump diesmal ausschließlich auf amerikanische Designer setzte. Ihr Ensemble wurde vom New Yorker Modemacher Adam Lippes entworfen, während der Hut von Eric Javits stammt. Dies könnte als Zustimmung zur "America First"-Politik ihres Mannes gedeutet werden.

Am Abend des gleichen Tages erschien sie auf dem "Commander-in-Chief"-Ball in einem weißen, säulenförmigen Kleid mit schwarz abgesetztem Band, entworfen von ihrem langjährigen Stylisten und Designer Herve Pierre. Dieses Outfit signalisierte Einigkeit mit ihrem Ehemann, der klassisch in Schwarzweiß gekleidet war. US-Medien bemerkten, dass Melania Trumps neuer Stil eckiger und kantiger wirke, was darauf hindeutet, dass sie niemandem mehr gefallen müsse.

© APA/AFP/PATRICK T. FALLON ×

Melania Trump sendet mit ihrer Kleiderwahl Botschaften

Melania Trump ist bekannt dafür, mit ihrer Kleiderwahl Botschaften zu senden. Ein prägnantes Beispiel dafür war ihr Besuch eines Heims für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko im Jahr 2018. Beim Besteigen des Flugzeugs trug sie eine olivgrüne Khakijacke mit der Aufschrift: "Es ist mir wirklich egal. Und Dir?" ("I really don't care - Do u?"). Diese Kleiderwahl löste zahlreiche Spekulationen und Diskussionen in den Medien aus. Ihr Sprecher betonte damals, dass es keine versteckte Botschaft gebe, während Präsident Donald Trump erklärte, der Spruch richte sich gegen die "Fake-News-Medien".

Melania Trump setzt ihre Mode bewusst ein, um subtile Botschaften zu vermitteln und ihre Positionen zu unterstreichen. Ihr jüngster Auftritt bei der Amtseinführung spiegelt möglicherweise einen Wandel hin zu konservativeren Werten wider und betont ihre Unterstützung für die Politik ihres Mannes.