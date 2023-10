Die Paten des Terrors: Wer Hamas hilft

Eine Analyse von ÖSTERREICH-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Der größte Terroranschlag und Angriffskrieg auf Israel seit 50 Jahren hat nicht nur die israelischen, sondern auch die US–Geheimdienste und Militärs völlig unerwartet getroffen. Nur beide sind sich sicher, dass die radikal–islamistische Terrormiliz Hamas einen barbarischen Angriff dieser Größenordnung nicht alleine orchestrieren konnte.

Mullah–Regime zahlt Hamas

Dass Ayatollah Khamenei noch Samstagabend zum „Sturm auf die Al Aqusa Moschee“ und die „Auslöschung des zionistischen Krebsgeschwür“ (Anmerkung: Damit meint er Israel und Juden) aufrief und tausende Mullah–Anhänger auf den Straßen Teherans die bestialische Ermordung Hunderter Israelis feierte, deutet bereits in Richtung Iran.

Tatsächlich sponsert das radikal–islamistische Regime des Iran bereits seit Jahrzehnten die Palästinensische Terrormiliz Hamas und ihre Verbündeten im Libanon und Syrien: Hisbollah.

Iran wollte Annäherung Saudi Arabien mit Israel verhindern

In den vergangenen Jahren stieg die Nervosität in Iran. Arabische Staaten wie die Emirate haben immerhin normale diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. In den vergangenen Monaten gab es zudem Annäherungen zwischen Saudi Arabien – der sunnitische Staat ist der Hauptfeind Irans – und Israel. Die Vermittler: Die USA. Wurde der Angriff auf Israel gestartet, um diese zarten Bande wieder zu torpedieren? Vieles spricht dafür.

Hamas–Anführer im Kontakt mit Putin

Aber: Hamas–Anführer hatten zuletzt auch Kontakte zu Russland und sogar direkte Gespräche mit Wladimir Putin. Der Kreml wiederum ist mit dem Mullah–Regime seit Jahren eng verbandelt. Beide Regimes halfen im brutalen Krieg in Syrien – erraten – Bashar al–Assad und Hisbollah. Während Saudi Arabien auf der anderen Seite stand.

Ein eskalierender Krieg im Nahen Osten würde freilich nicht nur die Beziehungen der arabischen Staaten und Israel wieder massiv verschlechtern und damit auch die Rolle der USA in der Region schwächen, sondern auch Aufmerksamkeit vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine abziehen und die Rolle Russlands in der arabischen Welt stärken.

Das gemeinsame Interesse von Iran, Russland und Hamas: Den Westen schwächen. Sponsoren der Hamas sind übrigens auch Katar und Erdogans Türkei. Die US–Geheimdienste wollen nun aufklären wer aller von den Sponsoren der Hamas in den größten Terrorangriff seit 9/11 involviert war.