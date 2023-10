Es sind schockierende Bilder, die derzeit im Netz millionenfach geklickt werden. Nach den massiven Angriffen der radikalislamischen Palästinenserbewegung Hamas auf Israel verbreiten sich unzählige Fotos und Videos des kriegerischen Konflikts im Netz. Eines davon zeigt, wie eine schlimm zugerichtete Frau von der Hamas verschleppt wird.

Nur in Unterwäsche und mit Stiefeln bekleidet liegt die junge Frau mit Dreadlocks auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks. Sie ist umringt von vier bewaffneten Palästinensern, die ihren halbnackten Körper wie eine Trophäe durch die Menge fahren. Immer wieder rufen sie laut: "Allahu akbar!" Zahlreiche Menschen jagen dem Auto nach, ein Junge bespuckt die Frau auch noch.

Ob die Frau noch lebt oder nur bewusstlos ist, ist nicht ersichtlich. Offensichtlich wurde sie jedoch von den Terroristen übelst zugerichtet, möglicherweise sogar gefoltert. Sie weißt Kopfwunden auf, ihre Beine wirken unnatürlich verdreht.

Das Schicksal der Frau auf dem Fahrzeug ist ungewiss, laut britischen Medien soll sie bereits tot sein. Eine Frau in Deutschland ist jedenfalls überzeugt, dass es sich um ihre Tochter Shani, eine Tattoo-Künstlerin, handelt. Ricarda Louk aus Ravensburg (Baden-Württemberg) hat auf X einen verzweifelten Hilferuf veröffentlicht. Mit ihrer Familie lebt Louk in Tel Aviv.

In einem Video hält sie ein Handy-Foto ihrer Tochter in die Kamera und sagt: "Heute Morgen ist meine Tochter mit einer Touristengruppe im Süden Israels entführt worden. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte. Bewusstlos, im Auto mit den Palästinensern, wie sie in den Gaza-Streifen gefahren sind. Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten."

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.



She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8