Mitten in Wien: Hamas-Fans feiern Terror gegen Israel

Vor dem Bundeskanzleramt feiern dutzende junge Menschen die Angriffe auf Israel.

Die Kriegserklärung der terroristischen Hamas gegen Israel erschüttert die Welt. Bereits am ersten Tag der „Offensive“ kamen mindestens 200 Israelis ums Leben, 1.100 wurden verletzt. Während Österreich und andere Staaten die Angriffe klar verurteilen und Israel ihre Unterstützung zusagten, kam es mitten in Wien zu Kundgebungen für die Hamas-Terroristen.

Dutzende junge Menschen gingen am Abend auf die Straße und feierten mit Palastina-Flaggen die Angriffe auf Israel.

Die Empörung ist groß: Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr schrieb auf Twitter: „Es ist erschreckend und inakzeptabel, dass die Angriffe der Hamas auf Israel in Wien bejubelt werden. Unsere Unterstützung gilt dem israelischen Volk in dieser schwierigen Zeit!“

Es ist erschreckend und inakzeptabel, dass die Angriffe der Hamas auf Israel in Wien bejubelt werden. Unsere Unterstützung gilt dem israelischen Volk in dieser schwierigen Zeit! https://t.co/esEfpgVwFW — Christoph Wiederkehr (@chriswiederkehr) October 7, 2023

Zuvor gab es am Nachmittag einen Infotisch auf der Mariahilfer Straße mit dem Titel: „Palästina Solidarität Österreich“. Nachdem Kritik daran laut wurde, schrieb die Wiener Polizei auf Twitter: „Wir können Versammlungen untersagen, wenn sie Strafgesetzen widersprechen oder die öffentliche Sicherheit oder öffentliche Wohl in unzumutbarer Weise gefährdet sind. Eine kriegerische Auseinandersetzung in einem anderen Land für sich allein