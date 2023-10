Nehammer: ''Ich verurteile den Terrorangriff der Hamas auf Israel''

Österreich und Israel verstärken seit einigen jahren ihre Freundschaft. Vor wenigen Wochen erst empfing Bundeskanzler Karl Nehammer den israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog in Wien (Foto oben).

Heute schreibt Nehammer auf X (ehemals Twitter): "Ich verurteile den Terrorangriff der Hamas auf Israel und unschuldige Zivilisten seit heute morgen auf das Schärfste. Israel hat das Recht, sich gegen solch heimtückische und massive Attacken zu verteidigen. Raketen auf wehrlose Zivilisten abzufeuern, ist brutaler Terror und niemals ein Mittel zur Lösung politischer Probleme. Die Sicherheit Israels ist für Österreich nicht verhandelbar. Unsere Gedanken gelten den Opfern und ihren Familien."

Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte auf X die Solidarität Österreichs "mit unseren israelischen Partnern. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und allen Betroffenen."



Austria firmly stands in solidarity with our Israeli partners. Our thoughts are with the victims and all those affected.