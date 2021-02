Diese Frau hat den Kopf voller Superkleber – seit einem Monat

Im amerikanischen Bundesstaat Louisiana ging einer Frau das Haarspray aus. Ein alltägliches Problem? Ja, aber die Lösung die Tessica Brown dafür hatte, ist keinesfalls gewöhnlich – und sie endete im Desaster! Die US-Amerikanerin verwendete ein extrem starkes Superkleber-Spay, das für handwerkliche Projekte mit Holz oder Karton gedacht ist, auf ihrem ganzen Kopf. Die Haare hielten besser, als gewünscht: Seit über einem Monat hat Brown den Superkleber in ihren Haaren.

„Schaut: Meine Haare, sie bewegen sich nicht. Hört ihr, was ich sage? Sie bewegen sich nicht“, sagte sie in einem Video auf Instagram. 15 Mal habe sie ihren Kopf bereits ohne Erfolg gewaschen. Jetzt sucht Tessica Brown professionelle Hilfe: Nachdem sie in nur einem Tag 13.000 Dollar an Spendengeldern für einen medizinischen Eingriff zur Lösung ihrer Situation gesammelt hatte, bot ein Chirurg in Beverly Hills nun an, die Frau gratis zu behandeln.

Bisher ist unklar, ob und wie Tessica ihre Haare bzw. ihre Kopfhaut retten kann. Sie erwägt jetzt, rechtliche Schritte gegen den Hersteller des Superklebers „Gorilla Glue“, einzuleiten. Auf deren Packung stehe nämlich nur, man solle das Produkt nicht auf Haut, Augen oder Gewand verwenden, vor einem Einsatz in den Haaren werde nicht gewarnt. „Gorilla Glue“ äußerte sich in einem Tweet zu dem Vorfall: „Es tut uns sehr leid, vom unglücklichen Vorfall zu hören, den Miss Brown bei der Verwendung unseres Spray-Klebers hatte“.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc