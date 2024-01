Diese Influencerin hat noch nie gelächelt

Berührendes Schicksal: Paula Paiva (26) hat eine Gesichtslähmung, lebt dennoch ihren Traum.

Eine halbe Million „Likes“, 20.000 Follower auf TikTok. Paula Paiva (26) ist erfolgreiche Influencerin. Doch egal wo sie sich zeigt – am Strand, beim Schwimmen mit einem Delfin oder mit Kosmetik-Artikel – sie lächelt nie.

Ihre Gesichtsmuskeln funktionieren nicht

Paiva kann einfach nicht lächeln. Der Grund ist ein Gen-Defekt – das Möbius-Syndrom. Es ist eine Gesichtslähmung. Die Brasilianerin erklärt, sie habe zwar alle Muskeln im Gesicht, sie funktionieren allerdings nicht. Sie kann eben nicht lächeln, ihre Augen nicht bewegen. Schon dreimal musste sie am Auge operiert werden, sie ist in konstanter Behandlung: Physiotherapie und auch Logopädie, also das Training der Aussprache. Der Ursprung dieser Fehlfunktion könnte ein Hirninfarkt sein, den sie im Mutterleib erlitten hat.

Paula als Kind - die Krankheit begleitet sie ein Leben lang. © paulafpaiva/Instagram ×

"Ich lebe meinen Traum"

Ihre Jungend war schlimm. Sie wurde gehänselt, immer ausgeschlossen. Zu ihrer physischen Krankheit kamen auch psychische Störungen dazu. Angst und Depression.

Mit 20 Jahren leitete sie selbst die Veränderung ein. Sie begann auf Social Media über ihren Zustand zu sprechen. Schnell wuchs ihre Fan-Gemeinde. Sie wird zwar immer noch angefeindet, kann aber damit umgehen. „Ich lebe meinen Traum, als Influencerin zu arbeiten, und das ist ein kleiner Preis, den ich dafür zahle“, sagt sie.