DIESE sexy Österreicher mischen 'Too Hot To Handle: Germany' auf!

Es ist einer der Netflix-Höhepunkte des Jahres! Der Deutschland-Ableger der heißesten Show der Welt startet heute! Mittendrin statt nur dabei bei "Too Hot To Handle: Germany" sind die beiden Österreicher Anna Strigl und Furkan Akkaya - inklusive Masturbationsgeständnis.

Sexy, sexier, "Too Hot To Handle: Germany"! Der deutsche Ableger der US-amerikanischen Netflix-Show, die weltweit millionenfach angesehen wurde, beginnt mit heute, dem 28. Februar. Auch die 25-jährige Innsbruckerin Anna Strigl ist dabei. Sie wurde durch TikTok und Instagram bekannt, hat auf letzterem 205.000 Follower! Sexy-Strigl spricht im Interview mit dem "Standard" davon, dass überall nur 'Ärsche, Brüste und Sixpacks' zu sehen gewesen seien.

Die blonde Schönheit überrascht vorab zudem mit einem Masturbationsgeständnis. Im Interview mit "glamour.de" spricht die hotte Tirolerin davon, dass ihr Vibrator von den Produzenten der Serie abgenommen wurde. Das liegt dem Konzept der Serie inne, es handelt sich hierbei nämlich um eine Enthaltsamkeits-Show! Zunächst werden die deutschsprachigen Kandidaten in ein tropisches Paradies gebracht und wissen nur, dass es sich um eine Dating-Show handelt. Erst vor Ort erfahren die sexy Singles, dass ausgerechnet Sex verboten ist. Sei es Küssen, Masturbation oder Sex: pro Fehltritt werden bestimme Geldbeträge von insgesamt 200.000 Euro schweren Preisgeld abgezogen. Die Selbstdisziplin der antretenden Singles wird also auf eine sehr harte Probe gestellt.

Die hotte Anna präsentiert sich freizügig

Neben Sexy-Strigl nimmt auch der 21-jährige Wiener Furkan Akkaya alias "Akka" teil. Er wird die ganze Zeit über halbnackt seine zahlreichen Tattoos präsentieren. Wie seine Landsfrau verdient er sein Geld über TikTok. Sein Erfolgsrezept? Er singt Songs synchron mit und präsentiert liebend gerne sein Babyface. Auf Instagram folgen Akka über 15.600 Personen.

Auch sexy Furkan will das Preisgeld abstauben

Ultra-hot präsentieren sich auch die anderen Kandidaten der heißesten No-Sex-Show der Geschichte:

Die sexy Unternehmerin aus Bielefeld Samira Diasso (22) ist auch dabei.

Halbnackt zeigt sich ebenso der deutsche Digital Creator Marco Cali (25):.

Das Playmate Stella (25) aus München fasziniert alle.

Die messerscharfe Jawline des Berliners Dennis Drömer (33) sorgt für Staunen.

Barbie-2.0 Lorra Sophie ist nicht nur 25 Jahre alt, sondern ein OnlyFans-Star:

Das Konglomerat aus Bauchmuskeln und Körperbehaarung Oliver (28) aus Wiesbaden ist Profi-Sportler.

Was will das Frauenherz mehr als Bauchmuskeln, faszinierende Augen und Tattoos? All das vereint der Fußballer Kevin (26) aus Felnsburg.

Lächeln wie aus einer Zahnpasta-Werbung und volles Haar lässt alle Frauen der Welt das Wasser im Mund zusammenlaufen! Model Fabio (26) aus Berlin zeigt es vor.

Ihre Kurven sind mehr, als sich jeder Mann erträumen kann: Curvy Model Laura (34) begeistert nicht nur in ihrer Heimat Berlin.

Die Make-Up-Artistin und ihre blonde Mähne sind das Nonplusultra jedes Mannes: Emely (26) aus Berlin.

Diese austrainierten Muskelpakete sind in Kombination mit den unwiderstehlichen Augen ein Muss für jede Single-Frau: IT-Consultant Tobias (27) aus Heilbronn.