Diese sieben Dinge sollten Sie 2024 nicht verpassen

Von Nordlichtern bis zum neuen Orient-Express - was Sie sich heuer nicht entgehen lassen sollten.

Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Euromonitor International vom Dezember 2023 dürfte der Reiseverkehr in diesem Jahr „Rekordhöhen“ erreichen, wobei die weltweiten Tourismusausgaben aufgrund von Freizeit-Touristen voraussichtlich zwei Billionen Dollar erreichen werden. Unterdessen ergab eine weltweite Umfrage unter über 10.000 Reisenden in neun Ländern, die von Ipsos und der Hilton-Hotelgruppe durchgeführt wurde, dass Verbraucher andere Bereiche ihrer persönlichen Ausgaben einschränken und dem Reisen Vorrang einräumen werden.

Hier stellen wir sieben Erlebnisse rund um den Globus vor, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

1. Die besten Nordlichter seit Jahrzehnten

Zum allerersten Mal in diesem Jahr können Nordlichtjäger möglicherweise einen Blick auf das natürliche Lichtschauspiel bis in den Süden der 48 unteren US-Bundesstaaten, in Europa und Asien erhaschen.

Nach Angaben der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) wird es aufgrund der hohen Sonnenaktivität, die voraussichtlich zwischen Januar und Oktober ihren Höhepunkt erreichen wird, laut Wissenschaftlern im Jahr 2024 die stärkste Aktivität der Nordlichter – auch bekannt als Aurora Borealis – in den letzten 20 Jahren geben.

Wenn die Polarlichtaktivität „ein wenig zunimmt“, können diese möglicherweise am nördlichen Horizont sehen, beispielsweise in North Dakota, Michigan, der kanadischen Provinz Quebec und Zentralskandinavien, so das Fairbanks Geophysical Institute der University of Alaska.

Mittlerweile könnte eine „ziemlich starke Polarlichtaktivität“ es ermöglichen, die Nordlichter in South Dakota sowie in Hobart, der Hauptstadt des australischen Inselstaates Tasmanien, der Südspitze Neuseelands, Vancouver in Kanada und St. Petersburg in Russland zu beobachten, so das Institut.

Nordlichter in Schweden © Getty ×

Die NOAA erklärt: „Wenn die Weltraumwetteraktivität zunimmt und häufigere und größere Stürme und Teilstürme auftreten, breitet sich das Polarlicht Richtung Äquator aus. Bei großen Ereignissen kann das Polarlicht bis in den Süden der USA, Europas und Asiens beobachtet werden.“

Die NOAA-Website bietet tagesaktuelle Vorhersagen darüber, wo man das Nordlicht erleben kann.

2. Olympische Action in Paris

Die französische Hauptstadt wird diesen Sommer im Fokus stehen, wenn die Olympischen Spiele 2024 in Paris (26. Juli bis 11. August) und die Paralympischen Spiele (28. August bis 8. September) beginnen.

Sportbegeisterte können in der französischen Hauptstadt zusehen, wie die weltbesten Athleten gegeneinander antreten, darunter über 500 aus dem US-amerikanischen Olympiakader, wie zum Beispiel Katie Grimes, die 17-jährige Schwimmmeisterin, die sich als erste Athletin für die Olympischen Spiele qualifiziert hat US-Olympiamannschaft und war das jüngste Mitglied der Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Auch Basketballstar Joel Embiid von den Philadelphia 76ers, der in diesem Jahr von der NBA (National Basketball Association) zum „Most Valuable Player“ gekürt wurde, wird sich dem Team USA in Paris anschließen.

Eiffelturm in Paris © Getty ×

Aber selbst man keine Eintrittskarten für eines der Spiele ergattert, gibt es Möglichkeiten, kostenlos am Spielgeschehen teilzunehmen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Sommerspiele wird die Eröffnungszeremonie nicht in einem Stadion, sondern entlang der berühmten Seine stattfinden – und laut der Website der Olympischen Spiele werden voraussichtlich mindestens 600.000 Zuschauer dabei sein.

3. Die letzte totale Sonnenfinsternis für 20 Jahre in den USA sehen

Schnappen Sie sich Ihre Schutzbrille, um die totale Sonnenfinsternis am 8. April mitzuerleben – denn die NASA sagt, dass man von Amerika aus in den nächsten zwei Jahrzehnten keine solche sehen wird.

Die Sonnenfinsternis wird über dem Südpazifik beginnen und Nordamerika durchqueren, über Mexiko hinweggehen und sich über Teile der USA fortsetzen, bevor sie den Kontinent über Kanada verlässt, erklärt die National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Eclipse-Enthusiasten in den USA müssen dann „bis zum 23. August 2044“ warten, um die nächste zu entdecken, so die NASA.

Sonnenfinsternis in Kentucky 2017 © Getty ×

4. Im neuen Waldorf-Astoria absteigen

Nachdem es 2017 wegen einer kompletten Renovierung seine Pforten geschlossen hatte, wird eines der berühmtesten Hotels New Yorks Ende 2024 endlich wieder für Gäste geöffnet.

Das ursprüngliche Waldorf Astoria begann 1893 als zwei Hotels an der Fifth Avenue, die von verfeindeten Verwandten erbaut wurden. Mit seiner großen Lobby mit Kronleuchtern voller Art-Déco-Design wurde es schnell zu einem Zuhause für alle, von Frank Sinatra bis Winston Churchill.

Gerüchten zufolge verfügt das Hotel sogar über einen eigenen geheimen U-Bahn-Bahnsteig, Gleis 61, der einst von den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt und Harry Truman genutzt wurde, so Christopher Winn, der Autor von „I Never Knew That About New York“.

Waldorf Astoria © Hilton ×

Das Wahrzeichen von Midtown Manhattan – das heute im Besitz der Hilton-Hotelgruppe ist – nähert sich nun dem Ende seiner umfassenden Restaurierung. Unter der Leitung des französischen Innenarchitekten Pierre-Yves Rochon, der auch das ikonische Savoy in London sowie andere Luxushotels entworfen hat, wird es laut Hilton die ursprüngliche Art-Deco-Architektur des Gebäudes sowie moderne Akzente beibehalten.

Ein Sprecher von Hilton sagt, dass die „renommierten historischen Räume des Hotels, darunter der Grand Ballroom, der Jade Room, der Astor Salon, der Basildon Room und der Silver Corridor, alle restauriert werden, um die exquisiten ursprünglichen Art-Déco-Details hervorzuheben und diese Räume gleichzeitig für die Zukunft zu modernisieren.“ ."

Aber wenn man bedenkt, dass fast jeder Führer der freien Welt seit Roosevelt in einer seiner 26 Präsidentensuiten geschlafen hat, muss man damit rechnen, für dieses Vergnügen Präsidentenpreise zu zahlen. Wer nicht so viel Geld hat, kann den Art-Déco-Glamour des Hotels bei einem Drink in der Lobby bewundern, die über eine Bar und die berühmte Uhr des Hotels verfügt, die derzeit während der Renovierung des Hotels im New York Historical Society Museum & Library ausgestellt ist.

5. Ein letztes Dinner im besten Restaurant der Welt

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2004 sind Feinschmecker auf der ganzen Welt vom Noma begeistert, dem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant, das in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2014 und 2021 bisher fünfmal an der Spitze der jährlichen Liste der 50 besten Restaurants der Welt stand. Das anerkannte Branchenranking wird von über 1.000 Kulinarik-Experten aus 27 Ländern auf der ganzen Welt gewählt.

Traurigerweise wird es 2024 nach zwei Jahrzehnten, in denen Restaurantbesucher begeistert wurden, laut der Website „die letzte Saison von Noma, wie wir es kennen“, da sich das Restaurant in „eine bahnbrechende Testküche verwandelt, die sich der Arbeit der Lebensmittelinnovation und -entwicklung neuer Geschmacksrichtungen widmet.".

Das Restaurant in Kopenhagen wurde vom preisgekrönten dänischen Koch René Redzepi gegründet und ist dessen Miteigentümer. Es machte sich einen Namen mit einer innovativen Interpretation der traditionellen nordischen Küche, von der Gärung bis zur Nahrungssuche. Laut "The World's Best Restaurants" reichten die Highlights der saisonalen Menüs bisher von einem Entengericht aus Keule, Gehirn und Herz, serviert mit Schere, Feder und Schnabel, bis hin zu einem frittierten Kabeljauhals, serviert mit Crème Fraiche und Kaviar.

"Muschelaugen Schale" und "Krabbenkolben" im Noma. © Ditte Isager ×

6. Den Schatz von Tutanchamun sehen

Mehr als 20 Jahre nach der ersten Ankündigung seiner Eröffnung wird erwartet, dass das Große Ägyptische Museum im Jahr 2024 endlich seine Pforten öffnet und den Besuchern einige unglaubliche Sehenswürdigkeiten bietet.

Der knapp eine Milliarde US-Dollar teure Komplex befindet sich in Gizeh, der drittgrößten Stadt Ägyptens, und wird über 100.000 Artefakte ausstellen, darunter die gesamte Schatzsammlung von König Tutanchamun, einem der bedeutendsten Pharaonen in der Geschichte des alten Ägypten. Berichten zufolge wird das Museum rund 5.000 Gegenstände aus Tutanchamuns Grab ausstellen, von seinen Kleidungsstücken und Juwelen bis hin zu seinen Streitwagen.

Das Grand Egyptian Museum © Grand Egyptian Museum ×

Der genaue Eröffnungstermin des Museums für 2024 steht noch nicht fest. Das Museum befindet sich derzeit in einer Testphase. Bestimmte Bereiche wie der große Saal und die Außengärten sind geöffnet, alle Galerien sind jedoch derzeit geschlossen.

Das Grand Egyptian Museum © Grand Egyptian Museum ×

Der ägyptische Tourismusminister Ahmed Issa teilte im November mit, dass die Tests der Ticket- und Sicherheitssysteme des Museums zusammen mit anderen „letzten Handgriffen“ durchgeführt würden und „die offizielle Eröffnung voraussichtlich zwischen Februar und Mai stattfinden wird“.

Mit seiner Eröffnung wird es zu einem der größten archäologischen Museen der Welt – und zum weltweit größten Museum, das einer einzelnen Zivilisation gewidmet ist.

Das Grand Egyptian Museum © Grand Egyptian Museum ×

7. Eine Fahrt im Orient Express

Passagiere können später in diesem Jahr mit einer unglaublichen Route des Orient Express – der legendären Eisenbahngesellschaft aus dem späten 19. Jahrhundert – einen Schritt zurück in die goldene Ära des Zugreisens unternehmen und dabei die berühmtesten Sehenswürdigkeiten Italiens besichtigen.

Mit Passagieren wie Tolstoi, Hemingway und sogar Coco Chanel im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert startete Europas erster transkontinentaler Schnellzug 1883 von Paris nach Konstantinopel – dem heutigen Istanbul – und definierte den Langstreckenzug völlig neu. Während Bahnreisen früher als schmutzig und unbequem galten, bot der erste Orient-Express eine glamouröse Möglichkeit, quer durch Europa zu reisen. Wenn man es sich leisten kann...

Orient Express © Dimorestudio ×

Der Zugverkehr wurde bald mit dem Inbegriff von Opulenz in Verbindung gebracht. Er bot bequeme Sitze und Betten mit Seidenbettwäsche, die dem Angebot in Hotels entsprachen, und gehobene Küche mit Gerichten wie Austern und Kaviar, die den Passagieren serviert wurden und von Musikern an Bord begleitet wurden, während sie europäische Grenzen überquerten.

Orient Express © Dimorestudio ×

In diesem Jahr können Reisende eine nostalgische Reise mit dem Orient Express La Dolce Vita unternehmen und sechs Reiserouten durch Italien buchen, darunter Besuche in Rom, Venedig, Portofino, Siena und Matera. An Bord des neuen Zuges erwartet die Gäste ein luxuriöses Retro-Dekor im Stil der 1960er und 1970er Jahre mit 12 Deluxe-Kabinen und 18 Suiten.

Die Preise sind nicht gerade günstig und beginnen bei 2.500 € pro Person und Nacht in einer Deluxe-Hütte, könnten aber ein Schnäppchen sein, um im Jahr 2024 ein echter Zeitreisender zu werden.