Diese Truthähne wohnen im Luxushotel

Das sind berühmtesten Truthähne der USA. Am Donnerstag rettet ihnen Joe Biden das Leben.

"Liberty" und "Bell" sorgen für Aufruhr in Washington. Sie sind gerade im Willard InterContinental Hotel (vier Sterne, eine Nacht kostet ab 350 Euro) abgestiegen, gaben sogar eine Pressekonferenz.

VIP-Status für die Tiere

Die beiden Truthähne genießen hier VIP-Status, werden mit roten Kordeln von den übrigen Gästen und Fotografen abgeschirmt.

Sie entgehen dem Kochtopf

Warum? Am Donnerstag feiern die Amerikaner ihr Thanksgiving, das Erntedankfest. Traditionell werden jährlich zwei Truthähne ausgesucht, denen das Leben gerettet wird. Sie landen nicht im Kochtopf oder im Backrohr, sondern US-Präsident Joe Biden begnadigt sie im Rosengarten des Weißen Hauses und sie entgehen ihrem tödlichen Schicksal.

© Getty Biden mit gerettetem Truthahn vor zwei Jahren. ×

Nur ein Kurz-Trip

"Liberty" und "Bell" sind also jetzt auf Kurz-Urlaub in Washington - inklusive Besuch im Weißen Haus - danach geht es nach Minnesota an eine Landwirtschaftsschule, wo sie von Studenten bis zu ihrem natürlichen Tod betreut werden.