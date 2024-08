DIESER Kuss irritiert ganz Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kam seiner Sportministerin ungewöhnlich nahe.

Seit Tagen ist es DAS Tuschel-Thema in Frankreich. Emmanuel Macron und Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra kamen sich bei der Olympia-Eröffnung am vergangenen Freitag in Paris ungewöhnlich nahe. Zuerst berührten sich die Wangen, dann legt sie ihre Hand um seinen Hals, schließt die Augen und küsst den Präsidenten auf die Wange.

© AFP ×

Frankreichs Ministerpräsident Gabriel Attal steht neben den beiden und wendet seinen Blick dann auffällig ab, als ob ihm die ganze Situation peinlich ist. Anschließend schaut Attal dann IOC-Präsident Thomas Bach an.

© AFP ×

Wilde Spekulationen

Das französische Magazin Madame Figaro hatte zuerst über das Foto berichtet und nannte es „kurios“. Die Ministerin müsse wissen, dass es die Leute zum Reden bringt. Auch in den sozialen Medien sorgt der intime Moment für Verwunderung.

Auch wenn sogar über ein Verhältnis der beiden Politiker spekuliert wird, sind Macron und Oudéa-Castéra beide glücklich verheiratet. Was First Lady Brigitte Macron über den Kuss-Fauxpas sagt, ist allerdings nicht bekannt.