Dieses Chicken McNugget kostet 80 000 Euro

Das entspricht etwa der Summer von 82 000 Euro. Der Grund dafür ist bizzar: Das Nugget kostete so viel, weil es wie eine Figur aus dem Onlinespiel "Among Us" handeln soll. Bei dem Spiel ist man entweder Besatzer oder Verräter. Die Verräter müssen unbekannt bleiben, die Aufgaben sabotieren. Die Besatzer dagegen müssen es schaffen, die Verräter zu enttarnen um die Aufgaben ungehindert erledigen zu können.

Das Nugget stammt aus einem McDonalds Menü und wird vom Verkäufer wie folgt beworben: „Das Essen hat ein ungefähres Verfallsdatum von 14 Tagen. Der Zustand ist gebraucht. Versand erster Klasse tiefgefroren und luftdicht verpackt.“

Auch die Macher von "Among Us" melden sich mit folgenden Tweet zu Wort:

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE