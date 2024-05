DIESES Land verbietet jetzt Einweg-E-Zigaretten

Laut einem Bericht der "BBC" soll der Verkauf und die Bereitstellung von Einweg-E-Zigaretten in Nordirland ab April 2025 verboten werden.

Umweltminister Andrew Muir sagte, obwohl der Zeitplan "extrem ehrgeizig" sei, erkannte er "starke Unterstützung" für ein Verbot.

Nordirland plant Verbot für Einweg-E-Zigaretten

In ganz Großbritannien werden schätzungsweise fünf Millionen Einweg-E-Zigaretten wöchentlich weggeworfen oder falsch entsorgt. Die Analyse von Abfall in Nordirland ergab, dass Einweg-E-Zigaretten genauso viel zu den Abfallmengen beitragen wie Einwegbecher und Lebensmittelabfälle.

Der Minister sagte, es habe einen "alarmierenden" Anstieg gegeben. "Einweg-E-Zigaretten-Abfall enthalten Plastik, Nikotinsalze, Metalle und Lithium-Ionen-Batterien die verheerende Auswirkungen auf unsere Umwelt und Biodiversität haben können."

"Es wird geschätzt, dass allein in Großbritannien wöchentlich bis zu fünf Millionen Einweg-E-Zigaretten einfach in Restmülltonnen weggeworfen oder weggeworfen werden, anstatt recycelt zu werden."

Eine Arbeitsgruppe für Einweg-E-Zigaretten wurde zwischen Nordirland, England, Schottland und Wales gebildet. Gemäß den aktuellen Plänen wird jeder Staat seine eigene Gesetzgebung vorantreiben und sich darauf verständigen, gemeinsam ein Inkrafttreten zum 1. April 2025 anzustreben, heißt es von "BBC".

In der Konsultation der britischen Regierung von 2023 stimmten 90,4% der einzelnen Teilnehmer aus Nordirland zu, dass es Einschränkungen beim Verkauf und der Bereitstellung von Einweg-E-Zigaretten geben sollte, und 84,9% stimmten zu, dass Einschränkungen in Form eines Verbots für ihren Verkauf und ihre Bereitstellung vorliegen sollten, berichtet "BBC".

"Großer Sieg" für die Gesundheit

Der Leiter von Asthma + Lung UK in Nordirland , Joseph Carter, begrüßte die Ankündigung des Verbots als "großen Sieg" für die Lungen-Gesundheit, berichtet "BBC".

"Einweg-E-Zigaretten sind zunehmend in unseren Schulen sichtbar und fesseln unsere Kinder an Nikotin und verschmutzen unsere Straßen".

"In diesem Jahr haben wir tausend Menschen in Nordirland befragt, und über 80% gaben an, besorgt darüber zu sein, dass Kinder und Jugendliche ohne Raucherfahrung dampfen und E-Zigaretten in Schulen verwendet werden."

"Wenn Sie Raucher sind und mit dem Tabakrauchen aufhören möchten, kann das Dampfen eine hilfreiche Möglichkeit sein, mit dem Rauchen aufzuhören.

"Aber für Kinder und Nichtraucher ist es keine gute Idee, mit dem Dampfen anzufangen, besonders wenn Sie eine Lungenerkrankung haben."