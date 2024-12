"Diskreterer" Hammer: Jetzt kommt DIESE neue Viagra-Variante

In der Zukunft muss man keine Tabletten schlucken, sondern als Oblate, welche sich auf der Zunge auflöst.

26 Jahre lang gibt es Viagra schon. Die berühmte blaue Pille hilft gegen erektile Dysfunktion. Die neue Version soll "diskreter" werden und somit weniger auffällig sein als die blaue Pille.

Das Pfizer-Spin-off Viatris, welchem der Name und die Marke Viagra gehören, hat eine Marktanmeldung in Großbritannien beantragt. Die neue Version wird unter dem Namen Viagra ODF herauskommen. In Kanada gibt es die neue Variante schon. Sie wird als "dünn und diskret" beworben.

Rosa ist das neue Blau

Die neue Version wird nicht mehr eine blaue, rautenförmige und leicht erkennbare Tablette, sondern eine rosafarbige, rechteckige "Oblate". Sie löst sich auf der Zunge auf und muss nicht mit Wasser eingenommen werden.

Der zufälliger Erfolg

In den 1980er-Jahren forschte Pfizer an einem neuen Medikament gegen Herzkrankheiten. Die Studienteilnehmer bemerkten eine ungewöhnliche Nebenwirkung: häufige Erektionen. 1998 reichte Pfizer das Patent für das Medikament ein, und es wurde zur Verbesserung der Erektionsfunktion zugelassen.