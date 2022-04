Döner-Schock! Preise steigen dramatisch an

Riesensorgen bei unseren Nachbarn: Der Döner wird immer teurer.

Berlin. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs werden immer drastischer. Nicht nur die Benzinpreise sind gestiegen, sondern auch das Speiseöl wurde teurer. Das löst jetzt vor allem in der deutschen Hauptstadt ein Döner-Beben aus.

Lange Zeit zahlte man in Berlin für einen Döner um die 3, 50 Euro. Derzeit muss man schon für den Kebab sechs Euro hinblättern. Und die Preise sollen noch teurer werden. „Ein Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten“, sagt Gürsel Ülber, der Vorstandsvorsitzende des Vereins türkischer Dönerhersteller in Europa. Der Grund sind die Mehrkosten für Energie und Lebensmittel, wie etwa Fleisch, Mehl, Pflanzenöl und Gemüse. Ülber befürchtet, dass schon in zwei bis drei Monaten die ersten Döner-Imbisse zumachen müssen.