Dominic Heinzl auf der Feuerinsel: "Es ist herrlich"

Trotz Feuer-Hölle verbringt TV-Star Dominic Heinzl weiterhin auf Rhodos seinen Urlaub.

Das Flammeninferno auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos in Griechenland wütet weiter, immer wieder dreht der starke Wind. "Das Zentrum der Insel ist zerstört", berichtet oe24-Reporter Mike Vogl vor Ort.

Hitze wird immer brutaler: 46 Grad in Südeuropa

Ganz Rhodos jagt die Brandstifter

Mindestens 150 Quadratkilometer Wald und Ackerland sind verbrannt, Wildtiere verendet, Rhodos' Ostküste evakuiert. Mehr als hundert Österreichern wurde auf Rhodos vom Außenministerium geholfen. Insgesamt über 30.000 Touristen mussten aus den Brandgebieten evakuiert werden.

Nur Süden von Rhodos betroffen

Trotz Feuer macht TV-Star Dominic Heinzl weiterhin Urlaub auf Rhodos und fährt zusammen mit seinen Brüdern Motorrad auf der Insel. „Wenn man im Norden der Insel bleibt, ist keine Beeinträchtigung spürbar“, so der 59-Jährige im oe24.TV-Interview. Lediglich der Süden sei von den Waldbränden betroffen. „Die Gegenden, in denen es brennt, muss man natürlich meiden“, so Heinzl weiter.

Der TV-Star rät auch davon ab, seinen Urlaub vorschnell zu stornieren. „Helfen kann man den Leuten hier nur, wenn man den Urlaub nicht cancelt, sondern herkommt.“ Im Norden der Insel sei von den Bränden nichts zu spüren, die Hotels haben ganz normal offen und einem „ungetrübten Urlaubserlebnis“ steht nichts im Wege. Es sei lediglich "heiß, sehr heiß", so Heinzl.