Die Nachrichtensprecherin Lesley Swick Van Ness ist völlig unerwartet während eines Familienurlaubs gestorben

Große Trauer um Lesley Swick Van Ness. Die US-amerikanische TV-Moderatorin ist völlig überraschend im Alter von nur 42 Jahren gestorben.

Plötzlicher Tod

Wie lokale Medien berichten, verbrachte die Nachrichtensprecherin für WWGEM-TV und Grey Television gerade zusammen mit Ihrem Mann und ihren beiden Söhnen einen Urlaub in Florida.

Dort wurde die 42-Jährige plötzlich krank und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ärzte konnten der Moderatorin aber nicht mehr helfen, Van Ness verstarb vier Tage später. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Die Trauer über das plötzliche Ableben ist groß. Van Ness' Co-Moderator Matt Schmitt erinnert sich mit bewegenden Worten an seine Kollegin. „Lesley kam in die Redaktion und übernahm sofort die Führung. Neben ihr am Nachrichtenpult zu sitzen, war eine großartige Ehre und Erfahrung."