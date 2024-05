Dramatische Rettung im Schwimmbad: 10-Jähriger rettet Mädchen das Leben

Ein 10-jähriger Bub hat in einem Schwimmbad in Polen ein 9-jähriges Mädchen gerettet, welches bewusstlos im Wasser trieb. Die Rettungsschwimmer reagierten nicht, woraufhin der kleine Held selbst eingriff und das Mädchen an den Beckenrand zog.

Als Marcelinka, 9 Jahre alt, im Schwimmbad plötzlich das Bewusstsein verlor, war ihr Freund Tymon sofort zur Stelle. Anstatt hilflos zuzusehen, alarmierte er zunächst die Rettungsschwimmer. Weil diese aber nicht reagierten, sprang Tymon selbst ins Wasser und zog Marcelinka an den Beckenrand. Paradox: Laut Medienberichten fanden an diesem Tag Schwimmkurse für Kinder statt. Rettung in letzter Minute Dank Tymons schnellem und beherzten Eingreifen konnte das Leben des Mädchens gerettet werden. Wäre er nicht gewesen, hätte der Badeunfall tragische Folgen haben können. Versagen der Rettungsschwimmer Die Untätigkeit der Rettungsschwimmer während des Badeunfalls hat zu heftiger Kritik geführt. Tymons Mutter prangerte den Mangel an Aufsicht und die fehlende Reaktion der Rettungskräfte an: "Niemand kümmerte sich dort um die Kinder. Der zuständige Rettungsschwimmer saß einfach auf einem Stuhl. Von seinem Platz aus konnte er nicht mal sehen, was im Wasser passierte". Ermittlungen laufen Die Polizei in Tczew hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Badeunfalls und das Verhalten der Rettungsschwimmer zu klären.