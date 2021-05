× Drei Festnahmen nach Gondel-Unglück mit 14 Toten

Nach stundenlangen Verhören wurden drei Personen ins Gefängnis nach Verbania gebracht.

Italien. Nach dem Seilbahn-Absturz am Lago Maggiore in Italien wurden drei Personen festgenommen. Unter ihnen ist der 56-jährige Seilbahn-Betreiber und Inhaber der Firma "Ferrovie del Mottarone" Luigi Nerini, wie "RAI News" berichtet. Außerdem seien ein Serviceleiter und ein weiterer Mitarbeiter in Handschellen gelegt worden. Alle drei wurden ins Gefängnis in Verbania gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, gewusst zu haben, dass die Notbremse an der Seilbahn ausgeschalten war.

Die Anklage lautet mehrfacher Totschlag. Die Staatsanwaltschaft Verbania ermittelt weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen rund um das Seilbahnunglück am Lago Maggiore am Sonntag mit 14 Todesopfern laufen auf Hochtouren. Die zuständige Staatsanwältin der Stadt Verbania am Lago Maggiore, Olimpia Bossi, prüfte das Video einer Überwachungskamera, das den Unfall zeigt. Darauf sei zu sehen, wie sich die Gondel am Sonntag kurz vor der Bergstation am Monte Mottarone befunden habe, als plötzlich ein Seil riss und die Kabine aus einer Höhe von 54 Meter abstürzte.

Danach sei die Kabine noch einige Dutzend Meter den Hang heruntergerollt, bis sie von einigen Bäumen gebremst wurde, berichteten die Ermittler. Sie stellten fest, dass es am Samstag, einen Tag vor dem Unglück, zu einer halbstündigen Unterbrechung des Bahnbetriebs gekommen war. Noch unklar ist, ob diese Unterbrechung mit dem Unfall zusammenhängt. Ermittelt wird zudem, weshalb das Notbremssystem nicht funktioniert hatte.