Drei Monate altes Baby aus Elternhaus entführt

Wo ist der kleine Brandon? Das drei Monate alte Baby wurde aus dem Elternhaus entführt.

Dieser Entführungsfall hält die USA derzeit in Atem. In San Jose (Kalifornien) wurde der erst drei Monate alte Brandon aus dem Elternhaus entführt.

Wie die Polizei mitteilte, drang der Kidnapper am Montag gegen 13 Uhr in das Haus der Familie ein. Während die Oma des Buben gerade die Einkäufe auspackte, schlich sich der Unbekannte in das Schlagzimmer und nahm das Kind samt Liegewanne. Die Mutter des Babys war zum Zeitpunkt der Tat in der Arbeit, der Vater sitzt im Gefängnis.

Video zeigt Entführer

5/ Video footage: pic.twitter.com/GwiekpPYZj — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) April 26, 2022

Polizei und FBI hat die Ermittlungen aufgenommen. Der gesuchte Mann trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, ein dunkelblaues Shirt, graue Schuhe, eine schwarze Maske und eine Baseballkappe. Brandon hatte einen weißen Strampler mit Dinosauriern an.