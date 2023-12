Dreifach-Mord in Hollywoods High Society

Der Vater des mutmaßlichen Täters ist Deal-Maker von Größen wie George Clooney. Der Sohn soll die Leichen seiner Opfer zerstückelt haben.

Grausame Tötungswelle in Los Angeles. Samuel Haskell IV. (35) soll seine Frau Mei Haskell (37) sowie ihre Eltern Yanxiang (64) und Gaoshan Wang (72) getötet haben, das schreibt das People Magazin.

Vater hat Emmy gewonnen

Der Fall löst große Aufruhr in Hollywood aus. Der Vater des mutmaßlichen Täters ist Samuel Haskell III. Er gilt als großer Strippenzieher hinter den Film-Kulissen, er handelte Deals für Whoopi Goldberg, George Clooney oder Dolly Parton aus, gewann sogar einen Emmy.

Schon am 12. Jänner beginnt die gerichts-Verhandlung gegen den Promi-Sohn. Bis dahin sitzt er, Haskell kann nicht gegen Kaution freikommen.

Opfer Mei Haskell (37). © LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT

In den Akten finden sich grausamste Details. Am 6. November soll Haskell IV. die taten begangen haben. In einem Abfall-Container fand man zwei Tage später den Oberkörper seiner Frau. Noch sind die Ermittler auf der Suche nach den Leichen der Schwiegereltern. Nachbarn sagten aus, dass sie Verwesungsgeruch wahrnahmen.

Schwiegereltern des mutmaßlichen Täters. © LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT ×

Arbeiter zum Leichen-Entsorgen eingeteilt

Vermutlich hat er alle Körper zerteilt. Der Sohn der Hollywood-Größe soll Arbeiter bezahlt haben, diese zu entsorgen. Doch ein Arbeiter sah in eines der Sackerl und alarmierte die Polizei.

Über das Motiv der Tat wird noch gerätselt. Vermutlich wollte die Frau sich scheiden lassen.

Drei Kinder (6,8,12) hat das Paar, sie wurden bei Verwandten untergebracht.