Dreifache Mutter stirbt nach Fehldiagnose

Die 33-Jährige starb nur wenige Wochen, nachdem die Ärzte endlich die richtige Diagnose stellten.

Ein tragischer Fall ereignete sich im englischen Lincolnshire. Die dreifache Mutter Laura Barlow starb an Leber- und Darmkrebs, nachdem die Ärzte zuvor eine falsche Diagnose gestellt hatte. Die Britin wurde nur 33 Jahre alt.

Laura begann im Oktober 2023 unter schweren Bauchschmerzen zu leiden und hatte Blut im Stuhl. Wie ihr Witwer Mike berichtet, diagnostizierte ihr Arzt zunächst eine Endometriose, und verschrieb ihr einige Medikamente.

© Facebook ×

Es war Krebs

Nach Weihnachten verschlechterte sich Lauras Zustand dann dramatisch. Nachdem man sie im Krankenhaus einmal bereits nach Hause geschickt hatte, machten man beim zweiten Aufenthalt dann doch weiterer Tests. Am Freitag, dem 2. Februar, wurde ihnen dann gesagt, dass Laura Krebs im Darm und der Leber habe.

Nur drei Tage später starb friedlich zu Hause in Mikes Armen. Die Familie ist nun entschlossen herauszufinden, warum Lauras Krebs nicht früher entdeckt wurde. Mike möchte im Namen von Laura das Bewusstsein dafür schärfen, damit niemand anderes durchmachen muss, was sie durchgemacht haben. "Es gibt Versäumnisse in mehreren Bereichen. Wenn früher Blut abgenommen worden wäre, hätten sich Dinge zeigen können. Es wird Laura nicht zurückbringen, aber etwas muss für andere Menschen getan werden. Sie müssen aufhören, Diagnosen telefonisch zu stellen. Ich werde weiterkämpfen, bis das geklärt ist. Ich möchte es für die Kinder tun."