Dreijährige verzaubert das Netz mit Céline-Dion-Hit

Derzeit geht ein Video, in dem ein dreijähriges Mädchen in Los Angeles gemeinsam mit dem Pianisten Emil Reinert „My Heart Will Go On“ von Céline Dion singt, viral. Fast 21 Millionen Likes kassierte der Clip bereits.

Da staunten die Zuseher nicht schlecht: In Los Angeles traf scheinbar zufällig ein dreijähriges Mädchen auf den bekannten Pianisten Emil Reinert und fragte ihn, ob er für sie „My Heart Will Go On“ von Céline Dion kann. Dieser zögerte natürlich nicht und legte los, worauf das kleine Mädchen dann textsicher mitsang. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Das Video ging innerhalb kürzester Zeit viral und verzauberte das Netz – mehr als 300 Millionen Aufrufe, fast 21 Millionen Likes und knapp 350.000 Kommentare hat der Clip schon. „Ich weine schlimmer als damals, als ich 1997 Titanic gesehen habe!“ schrieb ein User. „Sie hat mich einen Moment in ihre Welt geholt. Wundervoll,“ eine andere. Inszenierung oder echt? Ob dieses Treffen nur Zufall war? Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass das Mädchen mit einem Mikrofon verkabelt ist. Das Video ist also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gestellt, was die meisten User aber nicht stört. „Es ist mir egal, dass das Video gestellt ist,“ schrieb ein User. „Das ist eines der süßesten Dinge, die ich je gesehen habe,“ ein anderer. Der Instagram-Account der kleinen Angelica ist seitdem regelrecht explodiert.