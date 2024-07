Droht 3. Weltkrieg? Militär-Experte erklärt jüngste Eskalation

Müssen wir uns vor der großen Konfrontation zwischen Nato und Russland sowie mit China fürchten? Ein Strategie-Experte des Bundesheeres erklärt, wie dramatisch die Lage ist.

Die Konfrontation zwischen dem Westen auf der einen und Russland sowie China auf der anderen Seite spitzt sich zu: Die Nato beschloss die Stationierung neuer Raketen in Europa, Russland drohte mit militärischen Gegenmaßnahmen.

In der ZiB2 im Talk mit Marie-Claire Zimmermann erklärt Oberstleutnant Christoph Göd, Militärexperte im Verteidigungsministerium, die Lage. Diese sei derzeit ein „Kalter Krieg unter neuen Gesichtspunkten.“ Die Welt sei aber viel besser vernetzt als früher, deshalb könne man „dem Gegner auch unterhalb der Schwelle des Krieges schaden, etwa durch Falschinformationen“, so Göd.

Dass die Nato (noch nicht entwickelte) Hyperschallwaffen in Europa stationiert werde, sei ein Nachziehen: „Die USA sind da hinten, Russland hat diese Waffen schon.“ Es handle sich aber vor allen um ein Signal an Russland. Göd gehe aber nicht davon aus, dass es zu einem 3. Weltkrieg komme, keine der beiden Seiten habe Interesse an einer Eskalation.