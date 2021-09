"Du wirst hängen!" - Polens Gesundheitsminister zeigt Abgeordneten an

In Parlamentsdebatte mit dem Tod gedroht.

Polens Gesundheitsminister Adam Niedzielski hat einen oppositionellen Abgeordneten angezeigt, nachdem dieser ihm in einer Parlamentsdebatte mit dem Tod gedroht hatte. Die Anzeige sei bei der Staatsanwaltschaft eingegangen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag.

Am Vortag war es im Parlament zu einer hitzigen Debatte über den Zustand des Gesundheitswesens gekommen. Der Abgeordnete Grzegorz Braun von der rechtspopulistischen Konfederacja sprach von einer künftigen "Anklageschrift" gegen die Regierung wegen Missmanagements in der Corona-Pandemie. Dann rief er in Richtung des Gesundheitsministers "Du wirst hängen!". Braun wurde anschließend von der Plenarsitzung ausgeschlossen. Niedzielski sprach von einer "skandalösen" Äußerung.

In Polen protestieren seit Tagen Ärzte, Krankenschwestern und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens gegen niedrige Gehälter und schlechte Arbeitsbedingungen.