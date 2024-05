Klimawandel trennt Bäume von Bodenpilzen, die sie ernähren

Der Klimawandel zwingt unzählige Arten zur Flucht aus ihren angestammten Lebensräumen, doch was kaum jemand weiß: Bäume stehen auf verlorenem Posten! Ihre verzweifelte Suche nach neuen Zufluchtsorten scheitert oft – und der Grund dafür ist erschreckend.

Eine neue Studie, veröffentlicht in der renommierten Zeitschrift PNAS, enthüllt ein schockierendes Geheimnis: Bäume, vor allem im hohen Norden, ziehen in Böden um, die nicht das lebensnotwendige Pilzleben bieten, das sie zum Überleben brauchen!

Die Antwort liegt tief unter der Erde. Die meisten Pflanzen, einschließlich unserer majestätischen Bäume, sind auf winzige Helfer angewiesen: Mykorrhizapilze! Diese mikroskopisch kleinen Pilze bilden mit den Wurzeln der Pflanzen eine symbiotische Beziehung und versorgen sie im Austausch gegen Kohlenstoff mit lebenswichtigen Nährstoffen. Besonders in den nördlichen Breiten sind Bäume auf eine spezielle Art von Mykorrhizapilzen angewiesen, die als Ektomykorrhizapilze bekannt sind.

"Unsere Forschung zeigt, dass 35% der symbiotischen Beziehungen zwischen Bäumen und Pilzen durch den Klimawandel negativ beeinflusst werden könnten", erklärt Michael Van Nuland, Hauptautor der Studie und Pilzökologe bei der Gesellschaft zum Schutz unterirdischer Netze (SPUN).

Die Ergebnisse sind alarmierend: In Nordamerika sind besonders die Bäume der Kiefernfamilie stark bedroht! An den Rändern ihrer Verbreitungsgebiete sind diese Bäume oft extremen Bedingungen ausgesetzt. Dort fanden die Forscher heraus, dass Bäume mit einer höheren Überlebensrate eine größere Vielfalt an Mykorrhizapilzen aufweisen – ein deutlicher Hinweis darauf, dass diese Symbiosen entscheidend sein könnten, um Bäumen beim Überleben zu helfen.

Co-Autorin Clara Qin, Datenwissenschaftlerin bei SPUN, erklärt: "Ektomykorrhizapilze haben eine andere Beziehung zum Klima als andere Mykorrhizapilze. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Bäume auf diese Unterschiede reagieren müssen, um zu überleben."

Diese Studie wirft ein neues Licht darauf, wie der Klimawandel unsere Ökosysteme beeinflusst. Während wir oft an abiotische Faktoren wie Platzverfügbarkeit und Höhenlagen denken, wenn wir über klimabedingte Migrationen sprechen, berücksichtigen wir normalerweise nicht die **biotischen Einschränkungen wie die Verfügbarkeit symbiotischer Partner**.

"Es ist absolut entscheidend, dass wir weiter daran arbeiten, zu verstehen, wie der Klimawandel Mykorrhizasymbiosen beeinflusst", sagt Van Nuland eindringlich. "**Diese Beziehungen sind die Grundlage allen Lebens auf der Erde.** Es ist unsere Pflicht, sie zu verstehen und zu schützen."

**Die Zeit rennt uns davon!** Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Indem wir den Klimawandel bekämpfen und die Lebensräume unserer Bäume schützen, können wir ihre Überlebenschancen erhöhen. Die Erhaltung der Mykorrhizapilze und ihrer symbiotischen Beziehungen zu den Bäumen ist von größter Bedeutung.

**Unsere Bäume sind die stillen Wächter unseres Planeten, und sie brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je.** Wenn wir nicht sofort handeln, könnten wir Zeugen des größten Waldsterbens unserer Zeit werden – ein Schicksal, das wir uns nicht leisten können.

Die Botschaft ist klar: **Retten wir unsere Bäume, retten wir die Zukunft!** Der Klimawandel bedroht nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die essenziellen Partnerschaften, die das Leben auf der Erde aufrechterhalten. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Wälder wieder aufblühen und die Mykorrhizapilze die unsichtbaren Helden bleiben, die sie immer waren.