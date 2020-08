Durchbruch? Anti-Kater-Pille sorgt für Gesprächsstoff

Finnische Wissenschaftler behaupten eine Nebenwirkung einer Aminosäure entdeckt zu haben, die Kopfschmerzen & Co. am nächsten morgen lindern.

Pochende Kopfschmerzen, einen flauen Magen und Schwindel werden den meisten nach einer alkoholreichen Nacht bekannt sein. Doch glaubt man finnischen Wissenschaftlern könnte dies bald Geschichte sein. Sie behaupten eine Nebenwirkung einer Aminosäure entdeckt zu haben, die Stress, Kopfschmerzen und Übelkeit im Zuge eines Katers deutlich mindern.

Laut deren Studie soll die Aminosäuren-Pille L-Cystein. Demnach wurde die Tablette an einer Gruppe von Männern getestet, die an sechs verschiedenen Gelegenheiten mehrere Stunden lang Alkohol getrunken haben. Jene, die die Pille genommen hatte, haben weniger klassische Kater-Symptome gezeigt, als jene in der Placebogruppe.

Allerdings lindert die Aminosäure nicht nur die Kater-Beschwerden, sondern auch das Verlangen nach Alkohol. "L-Cystein würde den Drang nach einem Drink am nächsten Tag, sowie die Kater-Symptome Übelkeit, Kopfweh, Stress und Angstzustände reduzieren", heißt es in einem veröffentlichten wissenschaftlichen Paper. Ebenso wird festgehalten, dass dadurch die Gefahr für Alkoholabhängigkeit stetig geringer werde.

Die Studie wurde von dem Unternehmen Catapult Cat Oy in Auftrag gegeben. Es ist auch jene Firma, die die Anti-Hangover-Pille produziert. Die Testgruppe bestand aus 24 Männern zwischen 21 und 60 Jahren, die bereits Erfahrung mit Katern hatten. Einige der Probanden wurden aus der Studie ausgeschlossen, da sie mit dem Alkoholkonsum nicht standhalten konnten, weshalb am Ende nur noch 19 Männer in der Studie blieben. Jeder der Probanden musste 1,5 g Alkohol pro Kilogramm zu sich nehmen, damit alle die selbe Menge Alkohol intus haben. Am nächsten Tag musste jeder seine Symptome auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten.