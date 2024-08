Easyjet-Flieger wäre beinahe mit Auto kollidiert

Ein Airbus A320 von Easyjet ist am internationalen Flughafen von Kosovos Hauptstadt Prishtina knapp einem Zusammenstoß mit einem Auto entgangen.

Das Fahrzeug des Flughafens stand auf der Piste, als das Flugzeug in Richtung Genf abhob. Der Vorfall ereignete sich bereits am 20. Juni. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, welche die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) am Freitag publiziert hat.

Der Airbus mit dem Schweizer Kennzeichen HB-JXF hatte demnach kurz nach 17.00 Uhr Lokalzeit die Starterlaubnis für die Piste 35 erhalten. Er war auf dem Weg nach Genf. Zur gleichen Zeit stand am anderen Ende der Start- und Landebahn ein Fahrzeug, das dem Flughafen gehört.

Das Flugzeug habe das Auto in ausreichender Höhe überflogen, heißt es in der Mitteilung. Eine Kollision konnte somit vermieden werden - und dies, obwohl das Fahrwerk nach Angaben der beiden Piloten noch ausgefahren war.

Wie viele Personen zum Zeitpunkt des Vorfalls an Bord des Flugzeugs waren, gab die SUST nicht an. Der betreffende Airbus bietet Platz für 186 Passagiere. Die zuständige Luftfahrtkommission des Kosovo hat ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet.