Eigene Familie lässt 'polnische Maddie' im Stich

Eine junge Polin behauptet weiterhin, sie sei die vor 16 Jahren in Portugal verschwundene "Maddie". Nun wendet sich ihre eigene Familie von ihr ab.

Julia Faustyna postet auf ihrem Instagram-Account @iammadeleinemccann weiterhin angebliche Beweisbilder, die bestätigen sollen, dass sie das legendäre verschwundene Mädchen sein soll. Inzwischen hat der Account schon beinahe 1 Millionen Follower und dutzende Klone.

Eines der dutzenden angeblichen Beweispostings von Julia Faustyna

Doch die junge Polin macht sich mit ihren Behauptungen nicht nur Freunde: Ihre eigene Familie bricht nun den Kontakt zu Faustyna ab! Nicht nur ihr Freund soll "Maddie" nun verlassen haben, wie sie auf Instagram schreibt: " "Meine Großmutter hat mich angerufen und gesagt, dass ich eine schlechte Person bin und dass sie mich nie mehr sehen will." Auch ihre Mutter will nichts mehr mit ihr zu tun haben, in einem Beitrag veröffentlicht Faustyna eine Nachricht von ihr: "Du bist krank, Julia. Niemand von uns wird ans Telefon gehen, wenn du anrufst. Du hast uns tief beschämt."

Die Familie Mccann, die schon seit 16 Jahren verzweifelt nach ihrer Tochter sucht, soll laut der Polin auch schon einem DNA-Test zugestimmt haben, während die Polizei die angebliche Maddie ignoriert. Ein öffentliches Statement der Mccann-Familie steht allerdings noch aus.