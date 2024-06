Ein Toter bei Explosion in polnischer Rüstungsfabrik

Bei einer Explosion und einem Brand in einer Rüstungsfabrik in Polen ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei dem Toten handle es sich um einen 59 Jahre alten Arbeiter, sagte ein Polizeisprecher am Montag dem Nachrichtensender TVN24. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen in einem der Lagerhäuser des Rüstungsunternehmens Mesko in Skarzysko-Kamienna ausgebrochen. Die Werksfeuerwehr habe die Flammen inzwischen gelöscht. Die Umstände des Unfalls würden untersucht.

Die Direktorin der Fabrik, Elzbieta Sreniawska, sagte nach Angaben des Nachrichtenportals "Onet.pl", es habe eine Explosion im Raketentreibstoffzentrum gegeben. Dieses sei erst vor wenigen Jahren eröffnet worden. Ein Mensch sei dabei getötet und ein weiterer verletzt worden. Nach Medienberichten war ein Rettungshubschrauber auf dem Weg zur Unglücksstelle. Skarzysko-Kamienna liegt in der Woiwodschaft Heiligkreuz, rund 125 Kilometer südlich von Warschau. Mesko stellt unter anderem Panzerabwehrlenkwaffen und schultergestützte Kurzstrecken-Flugabwehrraketensysteme her.