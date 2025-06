Ein Toter bei israelischem Luftangriff im Südlibanon

Israel griff auch am Freitag den Libanon an

Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon hat es nach libanesischen Angaben einen Toten gegeben. Der Mann sei am Samstag bei einem Drohnenangriff auf ein Auto in Kunin getötet worden, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.

Israel greift trotz einer seit November geltenden Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah-Milz immer wieder Ziele in dem Nachbarland an. Die israelische Armee nimmt dabei nach eigenen Angaben Kämpfer und Infrastruktur der vom Iran unterstützten Miliz ins Visier.

Am Freitag waren bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon nach libanesischen Angaben eine Frau getötet und 25 weitere Menschen verletzt worden. NNA berichtete, die Frau sei bei einem israelischen Drohnenangriff auf eine Wohnung in der Stadt in Nabatiyeh getötet worden. Der israelische Armeesprecher Avichay Adraee erklärte dagegen, die Armee habe "keine zivilen Gebäude angegriffen".

Am Freitag hatte es laut NNA auch mehrere schwere Angriffe in der Umgebung von Nabatiyeh gegeben, bei denen sieben Menschen verletzt wurden. Die israelische Armee erklärte, sie habe "im Vorfeld unternommene Wiederaufbauversuche der Hisbollah festgestellt und Terror-Infrastrukturanlagen in der Region angegriffen".

Die Hisbollah hatte unmittelbar nach dem Beginn des durch den Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ausgelösten Gaza-Krieges im Oktober 2023 mit verstärktem Raketenbeschuss auf Israel begonnen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Libanon und einer Bodenoffensive. Ende November 2024 trat eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft.