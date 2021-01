Eine Stunde vor Biden-Angelobung: Bombendrohung gegen Supreme Court

Laut "CNN" wurde das Gebäude des Obersten Gerichtshofes der USA wegen einer Bombendrohung nicht evakuiert. Die Drohung ging eine Stunde vor der Angelobung Bidens ein. Der Supreme Court befindet sich direkt hinter dem Kapitol, wo Joe Biden am Mittwoch als neuer US-Präsident angelobt wird.

IMPORTANT UPDATE: A Supreme Court public information officer tells CNN's @Arianedevogue that a bomb threat was called into the court, but the building has not been evacuated.