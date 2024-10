Einziger Toter nach Iran-Angriff ist Palästinenser

Am Dienstagabend hat der Iran etwa 180 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee meldet, dass die Zahl der Einschläge begrenzt blieb. Der Großteil der Geschosse wurde von der israelischen Luftabwehr abgefangen.

Auch Jordanien und die Zerstörer der Vereinigten Staaten fingen zahlreiche Raketen ab. Bei dem iranischen Angriff auf Israel starb ein Mensch – ein Palästinenser. Der 38-Jährige kam in Jericho im Westjordanland durch Raketensplitter ums Leben, wie der palästinensische Zivilschutz und lokale Medien mitteilten. In Israel gibt es keine Schwerverletzten.

Nach dem iranischen Raketenangriff hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt. "Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht – und er wird dafür bezahlen", sagte Netanjahu. Wann ein Vergeltungsschlag erfolgen könnte, blieb offen.

Iran warnte Israel vor einem Vergeltungsschlag

Der Iran warnte Israel vor einem Vergeltungsschlag und drohte mit einer heftigen Reaktion. Der UN-Sicherheitsrat tagt heute um 16:00 Uhr. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari erklärte, der Iran habe „eine schwerwiegende Tat“ begangen, die den Nahen Osten in Richtung Eskalation treibe. Er betonte: "Wir werden zu dem Zeitpunkt und an dem Ort handeln, den wir bestimmen, und zwar in Übereinstimmung mit den Anweisungen der politischen Ebene. Diese Ereignisse werden Konsequenzen nach sich ziehen." Wie genau ein Vergeltungsschlag aussehen könnte, sagte er nicht.