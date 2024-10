Iran feuert hunderte Raketen auf Israel

Mullah-Regime reagiert mit Großangriff – mindestens ein Toter

Dienstagnacht eskalierte die Situation im Nahen Osten endgültig. Kurz nachdem die USA Israel gewarnt hatten, dass der Iran einen Raketenangriff auf das ganze Land geplant habe, startete der Großangriff des Mullah-Regimes. Dabei soll mindestens eine Person getötet worden sein.

Schutz. Israelischen Medienberichten zufolge sollen 181 Raketen abgefeuert worden sein. Im Vergleich zum Angriff im April hatte Israel nur wenige Minuten Zeit, zu reagieren und die Bevölkerung in Schutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Praktisch zeitgleich ereignete sich auch ein möglicher Terroranschlag mit mehreren Toten in Tel Aviv (siehe rechts). Im Laufe des Abends konnte Entwarnung gegeben werden. „Im Moment“ gehe keine Gefahr mehr vom Iran aus, erklärte die Armee. Die Menschen konnten die Schutzräume wieder verlassen.

Israel kündigte massiven Gegenschlag an

Reaktion. Israel drohte indes mit einem Gegenschlag. „Wie wir der internationalen Gemeinschaft bereits zuvor klargemacht haben, muss jeder Feind, der Israel angreift, mit einer harten Reaktion rechnen“, twitterte UNO-Botschafter Danny Danon. Israel kündigte an, noch in der Nacht einen Vergeltungsschlag an. "Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht. Dafür wird er bezahlen", sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gegenüber dem Sicherheitskabinett.

Der Iran bezeichnete seinen Raketenangriff auf Israel als angemessene Reaktion auf die Eskalation in Nahost und drohte mit weiteren Attacken. „Irans legale, rationale und legitime Reaktion auf die Terroranschläge des zionistischen Regimes - die Angriffe auf iranische Staatsbürger und Interessen sowie die Verletzung der nationalen Souveränität der Islamischen Republik Iran - wurde ordnungsgemäß durchgeführt“, teilte die iranische UNO-Vertretung in New York mit.

Die Bürger im Iran feierten den Angriff. Sie jubelten auf den Straßen mit Bildern des vor wenigen Tagen von Israel getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nassrallah.