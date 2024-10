Iran soll Russland vorab über den Angriff informiert haben

Wie die deutsche Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll der Iran Russland im Vorfeld seines Angriffs informiert hatte.

Das will Reuters aus iranischen Quellen erfahren haben. Das Regime in Teheran und -Wladimir Putin (71) unterhalten seit jeher enge Verbindungen. Aus Gaza tauchen erste "Jubelvideos" über den iranischen Angriff auf Israel auf.

Reports of celebrations in Gaza.



I haven't seen them this happy since October 7. pic.twitter.com/YuoMQJiFv4