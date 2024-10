Jubel in Berlin nach iranischem Raketenangriff auf Israel

In Berlin kam es im Zuge der iranischen Bomben auf Israel zu Jubelszenen.

Wie die "Jüdische Allgemeine" berichtete, kam es im Zuge einer "propalästinensischen Demonstration" im Berliner Stadtteil Wedding zu Jubelszenen ob des iranischen Raketenangriff auf Israel. Die zahlreichen Demonstrierenden skandierten Rufe wie "Widerstand", "Allahu Akbar" (Gott ist groß) und "Raketen auf Israel".

Bei der Kundgebung wurden etliche Palästinensertücher sowie die palästinensische und die libanesische Flagge geschwenkt. Die Szenen wurden von einem dpa-Reporter per Video festgehalten.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, wolle sie die Jubel-Bilder derzeit "weder bestätigen noch dementieren". Jedenfalls seien zwei "propalästinensische" Demonstrationen für Dienstagabend geplant gewesen - eine am Leopoldplatz in Wedding und eine am Kottbusser Tor in Kreuzberg. .