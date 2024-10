Israel droht dem Iran mit Gegenschlag

"Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht - und er wird dafür bezahlen", sagte Regierungschef Benjamin Netanyahu dem israelischen Sicherheitskabinett nach Angaben seines Büros. Irans Angriff sei gescheitert. In dieselbe Kerbe schlug auch Israels Armeechef Herzi Halevi.

"Wir werden entscheiden, wann wir den Preis fordern und unsere präzisen und überraschenden Angriffsfähigkeiten demonstrieren werden", sagte Halevi. Dies geschehe auf Anweisung der Regierung. Wie genau ein Vergeltungsschlag aussehen könnte, teilte der israelische Generalstabschef nicht mit. Halevi zufolge hat Israel seine Fähigkeit gezeigt, den Erfolg seines Feindes zu verhindern. Grund sei das vorbildliche Verhalten der Zivilbevölkerung sowie seine starke Luftabwehr. Landesweit hatten Millionen Menschen gemäß den offiziellen Anweisungen Zuflucht in Bunkern und Schutzräumen gesucht.

