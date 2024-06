New York City ist gerade im Spinnenfieber: Die asiatische Joro-Spinnen ist auf dem Vormarsch.

Die Millionenmetropole New York könnte in diesem Sommer unfreiwillig zu einem Gastgeber einer besonderen Art von Touristen werden: Riesenspinnen! Die sogenannte Joro-Spinne, Trichonephila clavata, die bis zu handtellergroß werden kann und sogar fliegen kann, breitet sich in den USA seit Jahren rasant aus und könnte nun pünktlich zum Sommer den Big Apple erreichen.

© oe24 ×

Fliegende Netze und rasante Verbreitung

Experten warnen nun vor einer Invasion der Joro-Spinne in Teilen von New York und New Jersey. Diese Spinnenart, die ursprünglich aus Südostasien stammt, ist für ihre riesigen, klebrigen Netze bekannt.

© Getty Images ×

Was die Situation besonders bedenklich macht: Durch die Fähigkeit, Seidenfäden in der Luft abzuwerfen, können sich die Joro-Spinnen rasant verbreiten – und das bis zu 100 Kilometer weit.

Ausbreitung auch in Österreich möglich

Bislang gibt es keine zwar bestätigten Meldungen von Joro-Spinnen in Österreich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in naher Zukunft hierzulande auftaucht, ist zwar gering, aber nicht ausgeschlossen. Die Spinnen können sich demnach sehr gut an ihre Umgebung anpassen. Sollte man eine Joro-Spinne in Österreich entdecken, ist es wichtig, dies umgehend den zuständigen Behörden zu melden.

© oe24 ×

Besteht Gefahr für den Menschen?

Trotz ihrer Größe und beeindruckenden Netze stellen Joro-Spinnen keine akute Gefahr für den Menschen dar. Sie können zwar beißen, sind aber in der Regel harmlos. Nur wenn sich die Spinnen bedroht fühlen, gehen sie in den Angriffsmodus über.

Keine Panik für Spinnenphobiker

Für Menschen mit Spinnenphobie gibt es eine gute Nachricht: Die Joro-Spinnen mögen keine Innenräume, sie bevorzugen die freie Natur und spinnen ihre Netze hauptsächlich an Fassaden von Gebäuden.