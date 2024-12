Elektro-Revolution beim Ski-Tourengehen

Jetzt soll die Elektro-Revolution auf Skiern kommen. Dieses Unternehmen plant, Skitourengehen damit leichter zu machen.

Das wäre eine Sensation: Ein Schweizer Unternehmen will die elektrische Revolution. Skitourengehen ist mittlerweile extrem beliebt. Der Haken an der Sache: Es ist richtig anstrengend, wenn man erst hinaufwandern muss, um dann die Abfahrt zu genießen.

Das Schweizer Start-up E-Outdoor will helfen und zwar mit E-Skimo. Auf jedem Ski befindet sich ein Motor und ein 220-Wh-Akku. Der Motor treibt ein Gummiband an, das durch Öffnungen im Ski gespannt wird. Der Ski hat dadurch eine Art Schneeraupen-Antrieb.

Hilfe beim Winter-Spaß

Ein Akku für die Elektro-Ski soll drei Stunden aushalten und in Summe soll man mit den Ski um bis zu 80 Prozent schneller sein. Wer nicht so fit auf den Beinen ist, kann mit dieser E-Revolution vielleicht auch schon bald in den Schnee und Winterfreude haben.