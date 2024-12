Weniger U2-Störungen durch Hinweis-Sticker

„Sehr geehrte Fahrgäste, die Fahrt geht gleich weiter. Die Türe wird gerade aufgesperrt – wenns wohr is.“

Diese launige Durchsage eines U-Bahn-Fahrers auf der Linie U2 erheitert derzeit das Netz. Gemeint ist eine der neuen, vollautomatischen Bahnsteigtüren in den Stationen Karlsplatz bis Rathaus, die aufgrund eines Defekts wiedermal nicht öffnete.

Rabiate Fahrgäste

Aber auch durch das gewaltsame Aufreißen der Türen verzögerten ungeduldige Fahrgäste zuletzt die Weiterfahrt. Der Grund für die Ungeduld ist, dass die gläsernen Türen auf den Bahnsteigen etwas zeitversetzt zu den U-Bahn-Türen aufgehen. An die rabiate Fahrgäste richten sich auch die neuen Hinweis-Aufkleber, die nun an den Türen angebracht wurden. „Tür öffnet automatisch“ steht darauf. Zudem informierten die Wiener Linien über Durchsagen und in sozialen Medien über die Funktionsweise der Türen.

Kaum noch Störungen

Die Maßnahmen dürften Wirkung zeigen. Auf der inoffiziellen Wiener Linien-Störungsseite „f95.at“ wurden seitdem die Aufkleber angebracht wurden gemeldet.